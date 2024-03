Rancho Pico, Rio Norte Named Among California Distinguished Schools

Rancho Pico and Rio Norte Junior High schools were named among the 293 middle and high schools that have been selected for the prestigious 2024 California Distinguished Schools Program, State Superintendent of Public Instruction Tony Thurmond announced Thursday. California’s school recognition program that recognizes two categories of exceptional schools: those closing the achievement gap and those demonstrating exceptional student performance.

Since its inception in 1985, the California Distinguished Schools Award remains one of the state’s most important ways to celebrate exceptional schools, districts, teachers, and classified employees for their innovation, talent and success in supporting students.

The exceptional middle and high schools recognized this year are illustrative of the persistence and promise of California’s students, educators and schools. To select California Distinguished Schools, the California Department of Education (CDE) uses multiple measures to identify eligible schools based on their performance on the state indicators as specified on the California School Dashboard (Dashboard).

Specifically, schools were selected by analyzing data reported through the 2023 Dashboard, with a focus on demonstrating excellence and growth in academic achievement and ensuring a positive school climate.

Schools are recognized for exceptional student performance based on achieving exemplary performance in English Language Arts (ELA) and math, reducing suspensions, and demonstrating high graduation rates (high schools only).

Schools recognized for closing the achievement gap enroll at least 40 percent of their students from socioeconomically disadvantaged backgrounds and, in addition to demonstrating exemplary overall performance in ELA and math, achieve accelerated academic growth for one or more historically underserved student groups.

Information regarding the 2023 Dashboard is provided on the CDE California School Dashboard and System of Support web page.

“It is my pleasure to honor and recognize these 293 secondary schools for their efforts to provide exemplary public education to all students. Excellent middle schools and high schools play a critical role in the life outcomes of our young people,” Thurmond said. “This year’s California Distinguished Schools celebration provides us with an opportunity to recognize the hard work of our secondary educators and school staff who help our young adults discover passions and access college- and career-ready experiences that will propel them through life.”

The 2024 California Distinguished Schools, along with the 2023 National Blue Ribbon Schools, 2023 Civic Learning Award Schools, and 2023 and 2024 California Exemplary Dual Enrollment Award Schools, will be recognized at the Disneyland Hotel in Anaheim on May 3, 2024.

The California Distinguished Schools is an annual school recognition program of the California Department of Education. The list of 293 schools for 2024 is below. Elementary schools and middle and high schools are recognized in alternate years; therefore, awardees hold the title for two years. For more information, please visit the CDE California Distinguished Schools Program web page.

2024 California Distinguished Schools (Schools are listed by county, district, school name) Los Angeles, William S. Hart Union High, Rancho Pico Junior High Los Angeles, William S. Hart Union High, Rio Norte Junior High Alameda, Alameda Unified, Lincoln Middle Alameda, Berkeley Unified, Martin Luther King Middle Alameda, Castro Valley Unified, Creekside Middle Alameda, Dublin Unified, Dublin High Alameda, Dublin Unified, Wells Middle Alameda, Fremont Unified, Irvington High Alameda, Oakland Unified, AIMS College Prep High Alameda, Oakland Unified, Downtown Charter Academy Alameda, Pleasanton Unified, Pleasanton Middle Alameda, Pleasanton Unified, Thomas S. Hart Middle Alameda, San Lorenzo Unified, KIPP Summit Academy Amador, Amador County Unified, Jackson Junior High Butte, Chico Unified, Chico Junior High Butte, Chico Unified, Inspire School of Arts and Sciences Butte, Durham Unified, Durham Intermediate Colusa, Pierce Joint Unified, Lloyd G. Johnson Junior High Contra Costa, Acalanes Union High, Acalanes High Contra Costa, Acalanes Union High, Miramonte High Contra Costa, Lafayette Elementary, M. H. Stanley Middle Contra Costa, Martinez Unified, Martinez Junior High Contra Costa, Mt. Diablo Unified, Diablo View Middle Contra Costa, San Ramon Valley Unified, Pine Valley Middle Contra Costa, West Contra Costa Unified, Middle College High El Dorado, Buckeye Union Elementary, Camerado Springs Middle El Dorado, Mother Lode Union Elementary, Herbert C. Green Middle El Dorado, Rescue Union Elementary, Marina Village Middle Fresno, Fresno Unified, Phillip J Patino School of Entrepreneurship Fresno, Kings Canyon Joint Unified, Reedley Middle College High Imperial, Holtville Unified, Holtville High Inyo, Bishop Unified, Home Street Middle Kern, Bakersfield City, Chipman Junior High Kern, Bakersfield City, Paul L. Cato Middle Kern, Delano Joint Union High, Cesar E. Chavez High Kern, Fruitvale Elementary, Fruitvale Junior High Kern, Lost Hills Union Elementary, A. M. Thomas Middle Kern, Panama-Buena Vista Union, Earl Warren Junior High Kern, Panama-Buena Vista Union, O. J. Actis Junior High Kern, Panama-Buena Vista Union, Tevis Junior High Kern, Rio Bravo-Greeley Union Elementary, Rio Bravo-Greeley Elementary Kern, Wasco Union High, Wasco High Lassen, Susanville Elementary, Diamond View Middle Los Angeles, ABC Unified, Cerritos High Los Angeles, ABC Unified, Gahr (Richard) High Los Angeles, ABC Unified, Tetzlaff (Martin B.) Middle Los Angeles, ABC Unified, Whitney (Gretchen) High Los Angeles, Alhambra Unified, Mark Keppel High Los Angeles, Antelope Valley Union High, SOAR High (Students On Academic Rise) Los Angeles, Arcadia Unified, First Avenue Middle Los Angeles, Bonita Unified, Ramona Middle Los Angeles, Compton Unified, Bunche Middle Los Angeles, Compton Unified, Compton Early College High Los Angeles, Compton Unified, Davis Middle Los Angeles, Compton Unified, Whaley Middle Los Angeles, Compton Unified, Willowbrook Middle Los Angeles, Covina-Valley Unified, Covina High Los Angeles, Covina-Valley Unified, Las Palmas Middle Los Angeles, Downey Unified, Doty (Wendy Lopour) Middle Los Angeles, El Monte Union High, Arroyo High Los Angeles, Glendale Unified, Anderson W. Clark Magnet High Los Angeles, Glendale Unified, Eleanor J. Toll Middle Los Angeles, Glendora Unified, Sandburg Middle Los Angeles, Hacienda la Puente Unified, Glen A. Wilson High Los Angeles, Inglewood Unified, Animo Inglewood Charter High Los Angeles, Inglewood Unified, Wilder’s Preparatory Academy Charter Middle Los Angeles, Lawndale Elementary, Environmental Charter High – Lawndale Los Angeles, Lennox, Animo Leadership High Los Angeles, Lennox, “Lennox Mathematics, Science and Technology Academy” Los Angeles, Long Beach Unified, California Academy of Mathematics and Science Los Angeles, Long Beach Unified, Eunice Sato Academy of Math & Science Los Angeles, Long Beach Unified, Stanford Middle Los Angeles, Long Beach Unified, Stephens Middle Los Angeles, Los Angeles County Office of Education, International Polytechnic High Los Angeles, Los Angeles County Office of Education, Magnolia Science Academy 2 Los Angeles, Los Angeles Unified, Abraham Lincoln Senior High Los Angeles, Los Angeles Unified, Alfred B. Nobel Charter Middle Los Angeles, Los Angeles Unified, Alliance Collins Family College-Ready High Los Angeles, Los Angeles Unified, Alliance Jack H. Skirball Middle Los Angeles, Los Angeles Unified, Alliance Judy Ivie Burton Technology Academy High Los Angeles, Los Angeles Unified, Alliance Leichtman-Levine Family Foundation Environmental Science High Los Angeles, Los Angeles Unified, Alliance Margaret M. Bloomfield Technology Academy High Los Angeles, Los Angeles Unified, Alliance Patti And Peter Neuwirth Leadership Academy Los Angeles, Los Angeles Unified, Alliance Ted K. Tajima High Los Angeles, Los Angeles Unified, Animo Ellen Ochoa Charter Middle Los Angeles, Los Angeles Unified, Animo Jackie Robinson High Los Angeles, Los Angeles Unified, Birmingham Community Charter High Los Angeles, Los Angeles Unified, Camino Nuevo High #2 Los Angeles, Los Angeles Unified, Central City Value Los Angeles, Los Angeles Unified, Cesar E. Chavez Learning Academies-Arts/Theatre/ Entertain Mag Los Angeles, Los Angeles Unified, Dr. Richard A. Vladovic Harbor Teacher Preparation Academy Los Angeles, Los Angeles Unified, Eagle Rock High Los Angeles, Los Angeles Unified, Early College Academy-LA Trade Tech College Los Angeles, Los Angeles Unified, East Los Angeles Renaissance Academy at Esteban E. Torres High No. 2 Los Angeles, Los Angeles Unified, Ednovate – Brio College Prep Los Angeles, Los Angeles Unified, Ednovate – East College Prep Los Angeles, Los Angeles Unified, Ednovate – Esperanza College Prep Los Angeles, Los Angeles Unified, Equitas Academy #2 Los Angeles, Los Angeles Unified, Equitas Academy 4 Los Angeles, Los Angeles Unified, Francisco Bravo Medical Magnet High Los Angeles, Los Angeles Unified, Gaspar De Portola Charter Middle Los Angeles, Los Angeles Unified, “Girls Academic Leadership Academy, Dr. Michelle King School for Sci, Tech, Eng and Math” Los Angeles, Los Angeles Unified, Grover Cleveland Charter High Los Angeles, Los Angeles Unified, “Hilda L. Solis Learning Academy School of Technology, Business and Education” Los Angeles, Los Angeles Unified, ICEF Vista Middle Academy Los Angeles, Los Angeles Unified, King/Drew Medical Magnet High Los Angeles, Los Angeles Unified, Los Angeles Center for Enriched Studies Los Angeles, Los Angeles Unified, Math and Science College Preparatory Los Angeles, Los Angeles Unified, “Math, Science, & Technology Magnet Academy at Roosevelt High” Los Angeles, Los Angeles Unified, Northridge Academy High Los Angeles, Los Angeles Unified, Oliver Wendell Holmes Middle Los Angeles, Los Angeles Unified, Orthopaedic Hospital Los Angeles, Los Angeles Unified, Phineas Banning Senior High Los Angeles, Los Angeles Unified, Port of Los Angeles High Los Angeles, Los Angeles Unified, Public Service Community at Diego Rivera Learning Complex Los Angeles, Los Angeles Unified, PUC Lakeview Charter Academy Los Angeles, Los Angeles Unified, PUC Triumph Charter Academy and PUC Triumph Charter High Los Angeles, Los Angeles Unified, Robert Frost Middle Los Angeles, Los Angeles Unified, Rudecinda Sepulveda Dodson Middle Los Angeles, Los Angeles Unified, Sylmar Biotech Health and Engineering Magnet Los Angeles, Los Angeles Unified, Taft Charter High Los Angeles, Los Angeles Unified, Verdugo Hills Senior High Los Angeles, Los Angeles Unified, Vox Collegiate of Los Angeles Los Angeles, Los Angeles Unified, Walter Reed Middle Los Angeles, Los Angeles Unified, “Washington Irving Middle School Math, Music and Engineering Magnet” Los Angeles, Los Angeles Unified, WISH Academy High Los Angeles, Los Nietos, Los Nietos Middle Los Angeles, Monrovia Unified, Clifton Middle Los Angeles, Montebello Unified, Macy Intermediate Los Angeles, Norwalk-La Mirada Unified, Arlie F. Hutchinson Middle Los Angeles, Palos Verdes Peninsula Unified, Palos Verdes Intermediate Los Angeles, Pasadena Unified, Sierra Madre Middle Los Angeles, Rowland Unified, Giano Intermediate Los Angeles, Santa Monica-Malibu Unified, John Adams Middle Los Angeles, South Pasadena Unified, South Pasadena Middle Los Angeles, Torrance Unified, Casimir Middle Los Angeles, Torrance Unified, Edward J. Richardson Middle Los Angeles, Torrance Unified, Jefferson Middle Los Angeles, Torrance Unified, South High Los Angeles, Walnut Valley Unified, Chaparral Middle Los Angeles, West Covina Unified, Hollencrest Middle Los Angeles, West Covina Unified, Mt. SAC Early College Academy at West Covina Los Angeles, West Covina Unified, Walnut Grove Intermediate Los Angeles, Whittier City Elementary, Katherine Edwards Middle School STEAM & Dual Immersion Academy Los Angeles, Wiseburn Unified, Da Vinci Science Madera, Madera Unified, Sherman Thomas STEM Academy Marin, Kentfield Elementary, Adaline E. Kent Middle Marin, Mill Valley Elementary, Mill Valley Middle Marin, Reed Union Elementary, Del Mar Middle Merced, Atwater Elementary, Bellevue Senior Elementary Monterey, Pacific Grove Unified, Pacific Grove Middle Napa, Napa Valley Unified, New Technology High Napa, Napa Valley Unified, Vintage High Nevada, Nevada Joint Union High, William & Marian Ghidotti High Orange, Anaheim Union High, Cypress High Orange, Anaheim Union High, John F. Kennedy High Orange, Anaheim Union High, Lexington Junior High Orange, Anaheim Union High, Magnolia High Orange, Anaheim Union High, Oxford Academy Orange, Buena Park Elementary, Buena Park Middle Orange, Capistrano Unified, Bernice Ayer Middle Orange, Capistrano Unified, Carl Hankey Middle Orange, Capistrano Unified, Esencia Middle Orange, Capistrano Unified, Las Flores Middle Orange, Capistrano Unified, Marco Forster Middle Orange, Capistrano Unified, Niguel Hills Middle Orange, Fountain Valley Elementary, Masuda (Kazuo) Middle Orange, Fullerton Joint Union High, Fullerton Union High Orange, Fullerton Joint Union High, Sonora High Orange, Garden Grove Unified, Hilton D. Bell Intermediate Orange, Garden Grove Unified, Sarah McGarvin Intermediate Orange, Huntington Beach City Elementary, Ethel Dwyer Middle Orange, Irvine Unified, Jeffrey Trail Middle Orange, Irvine Unified, Northwood High Orange, Irvine Unified, South Lake Middle Orange, Irvine Unified, Venado Middle Orange, Los Alamitos Unified, Oak Middle Orange, Los Alamitos Unified, Sharon Christa McAuliffe Middle Orange, Lowell Joint, Rancho-Starbuck Intermediate Orange, Newport-Mesa Unified, Corona del Mar High Orange, Newport-Mesa Unified, Estancia High Orange, Orange Unified, Canyon High Orange, Orange Unified, El Rancho Charter Orange, Orange Unified, Santiago Middle Orange, Placentia-Yorba Linda Unified, Kraemer Middle Orange, Saddleback Valley Unified, La Paz Intermediate Orange, Saddleback Valley Unified, Mission Viejo High Orange, Saddleback Valley Unified, Rancho Santa Margarita Intermediate Orange, Tustin Unified, Legacy Magnet Academy Orange, Tustin Unified, Pioneer Middle Orange, Tustin Unified, Tustin High Orange, Westminster, Helen Stacey Middle Placer, Roseville City Elementary, Barbara Chilton Middle Placer, Western Placer Unified, Twelve Bridges Middle Riverside, Corona-Norco Unified, John F. Kennedy High Riverside, Hemet Unified, Western Center Academy Riverside, Moreno Valley Unified, Moreno Valley High Riverside, Murrieta Valley Unified, Dorothy McElhinney Middle Riverside, Murrieta Valley Unified, Murrieta Mesa High Riverside, Murrieta Valley Unified, Vista Murrieta High Riverside, Palm Springs Unified, Cathedral City High Riverside, Riverside Unified, Amelia Earhart Middle Riverside, Riverside Unified, Martin Luther King Jr. High Riverside, Temecula Valley Unified, Temecula Middle Sacramento, Elk Grove Unified, Harriet G. Eddy Middle Sacramento, Folsom-Cordova Unified, Folsom High Sacramento, Folsom-Cordova Unified, Folsom Middle Sacramento, Folsom-Cordova Unified, Sutter Middle Sacramento, Folsom-Cordova Unified, Vista del Lago High Sacramento, Galt Joint Union High, Liberty Ranch High Sacramento, Sacramento City Unified, Sutter Middle Sacramento, Sacramento City Unified, West Campus San Benito, Hollister, Accelerated Achievement Academy San Bernardino, Adelanto Elementary, Melva Davis Academy of Excellence San Bernardino, Alta Loma Elementary, Alta Loma Junior High San Bernardino, Chaffey Joint Union High, Alta Loma High San Bernardino, Chaffey Joint Union High, Etiwanda High San Bernardino, Chino Valley Unified, Woodcrest Junior High San Bernardino, Colton Joint Unified, Grand Terrace High School at the Ray Abril Jr. Educational Complex San Bernardino, Etiwanda Elementary, Day Creek Intermediate San Bernardino, Hesperia Unified, Hesperia High San Bernardino, Hesperia Unified, Oak Hills High San Bernardino, Victor Valley Union High, University Preparatory San Diego, Carlsbad Unified, Aviara Oaks Middle San Diego, La Mesa-Spring Valley, Spring Valley Academy San Diego, Oceanside Unified, El Camino High San Diego, Poway Unified, Mesa Verde Middle San Diego, Poway Unified, Oak Valley Middle San Diego, San Diego Unified, Challenger Middle San Diego, San Diego Unified, De Portola Middle San Diego, San Diego Unified, High Tech High San Diego, San Diego Unified, Kearny College Connections San Diego, San Diego Unified, Kearny Eng Innov & Design San Diego, San Diego Unified, Kearny School of Biomedical Science and Technology San Diego, San Diego Unified, KIPP Adelante Preparatory Academy San Diego, San Diego Unified, Magnolia Science Academy San Diego San Diego, San Diego Unified, Marston Middle San Diego, San Diego Unified, Muirlands Middle San Diego, San Diego Unified, School for Entrepreneurship and Technology San Diego, San Diego Unified, Standley Middle San Diego, San Diego Unified, Taft Middle San Diego, San Dieguito Union High, Canyon Crest Academy San Diego, San Dieguito Union High, Pacific Trails Middle San Diego, SBC – High Tech High, High Tech Middle North County San Diego, Vista Unified, “Vista Magnet Middle School of Technology, Science, and Math “ San Francisco, San Francisco Unified, Gateway High San Joaquin, Jefferson Elementary, Jefferson San Joaquin, Manteca Unified, Manteca High San Joaquin, Stockton Unified, Health Careers Academy San Joaquin, Stockton Unified, Stockton Early College Academy San Luis Obispo, Lucia Mar Unified, Arroyo Grande High San Luis Obispo, Lucia Mar Unified, Paulding Middle San Luis Obispo, San Luis Coastal Unified, Laguna Middle San Mateo, Belmont-Redwood Shores Elementary, Ralston Intermediate San Mateo, Burlingame Elementary, Burlingame Intermediate San Mateo, Menlo Park City Elementary, Hillview Middle San Mateo, Portola Valley Elementary, Corte Madera San Mateo, San Carlos Elementary, Central Middle Santa Clara, Berryessa Union Elementary, Morrill Middle Santa Clara, Campbell Union High, Leigh High Santa Clara, Cupertino Union, Joaquin Miller Middle Santa Clara, Cupertino Union, John F. Kennedy Middle Santa Clara, Cupertino Union, Warren E. Hyde Middle Santa Clara, East Side Union High, Luis Valdez Leadership Academy Santa Clara, Franklin-McKinley Elementary, KIPP Heritage Academy Santa Clara, Fremont Union High, Lynbrook High Santa Clara, Gilroy Unified, Dr. TJ Owens Gilroy Early College Academy Santa Clara, Los Altos Elementary, Ardis G. Egan Junior High Santa Clara, Los Altos Elementary, Georgina P. Blach Junior High Santa Clara, Milpitas Unified, Thomas Russell Middle Santa Clara, Santa Clara Unified, Marian A. Peterson Middle Santa Clara, Saratoga Union Elementary, Redwood Middle Santa Clara, Union Elementary, Dartmouth Middle Santa Clara, Union Elementary, Union Middle Santa Cruz, Live Oak Elementary, Shoreline Middle Santa Cruz, Scotts Valley Unified, Scotts Valley Middle Shasta, Gateway Unified, Central Valley High Shasta, Shasta Union High, Enterprise High Shasta, Shasta Union High, University Preparatory Sonoma, Healdsburg Unified, Healdsburg Junior High Sonoma, Sebastopol Union Elementary, Brook Haven Middle Sonoma, Twin Hills Union Elementary, Twin Hills Charter Middle Stanislaus, Ceres Unified, Ceres High Stanislaus, Hughson Unified, Emilie J. Ross Middle Stanislaus, Modesto City High, Joseph A. Gregori High Sutter, Live Oak Unified, Live Oak Middle Tehama, Evergreen Union, Evergreen Middle Tulare, Porterville Unified, Harmony Magnet Academy Tulare, Porterville Unified, Monache High Tulare, Porterville Unified, Pioneer Middle Tulare, Terra Bella Union Elementary, Carl Smith Middle Ventura, Fillmore Unified, Fillmore Senior High Yuba, Marysville Joint Unified, Marysville Charter Academy for the Arts

Share this story: Facebook

Twitter

More

LinkedIn

Pinterest

MySpace

Delicious



Like this: Like Loading...